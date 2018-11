Concerto solidário assinala aniversário do Instituto de Apoio à Criança

“Crianças Somos Todos Nós” é o nome da iniciativa solidária com que assinala 35 anos de atividade do Instituto de Apoio à Criança. Dezenas de artistas portugueses participam no concerto, que tem lugar no Parque das Nações, em Lisboa.

Simultaneamente, assinala-se o Dia Internacional dos Direitos da Criança.

A iniciativa que assinala os 35 anos contempla a edição de um CD, com 10 temas originais (“10 Artistas – 10 Canções – Direitos da Criança”), a lançar também na terça-feira.

No concerto deverão estar em palco, pelo menos, 10 músicos de diferentes gerações e géneros musicais, para envolver a sociedade civil e angariar fundos para continuar a desenvolver projetos e garantir “a sustentabilidade da organização”, de acordo com a informação divulgada.

O músico João Só é o diretor musical do projeto agora anunciado, que conta com o apoio de várias instituições, entre as quais a Fundação Calouste Gulbenkian.

Rui Veloso, Miguel Araújo, Amor Electro, André Sardet, Azeitonas, Carlos Alberto Moniz e The Black Mamba estão entre os artistas que aceitaram o convite para subir ao palco.

O Instituto de Apoio à Criança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada por Manuela Ramalho Eanes, para apoiar crianças e famílias em risco.

Ao longo da sua história, o instituto tem promovido ações de informação e sensibilização, além de intervir diretamente em domínios não cobertos pelo Estado, através dos serviços SOS Criança/Criança Desaparecida, Projeto Rua, Centro de Documentação e Informação sobre a Criança, entre outros.

“Todos temos de ser mais céleres, mais dinâmicos e mais eficazes e ninguém se pode desresponsabilizar das suas obrigações no que diz respeito à criança e ao seu bem-estar”, defende a instituição em comunicado, desafiando a sociedade civil a unir-se em torno deste objetivo.