Raul José: a cara do novo Sporting

"Eis o novo homem forte do futebol", lê-se na primeira página de A Bola. O novo homem é Raul José, o "eterno" adjunto de Jorge Jesus, que, de acordo com o diário do Bairro Alto, "chega a Alvalade em Janeiro com poderes bem alargados".

O Record, por sua vez, dá primeira página a uma cara do Sporting do passado recente: André Geraldes. O ex-team manager "quebra o silêncio" e "nega envolvimento no caso cashball".

A Norte, o diário O Jogo destaca já a "final four" da Liga das Nações, aludindo a "uma situação mesmo rara". O diário do Porto alude à realização de jogos oficiais com grandes seleções no Norte do país.