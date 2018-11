"Final four" da Liga das Nações em Guimarães é prémio ao trabalho do Vitória

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, considera que a organização da "final four" da Liga das Nações no Estádio D. Afonso Henriques, partilhada com o Dragão, é o prémio ao trabalho do clube.

Em entrevista à "Rádio Santiago", o máximo dirigente dos vitorianos salientou que a receção de duas partidas da fase final da nova prova da UEFA "é o reconhecimento" por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) do trabalho que o Vitória tem feito, assim como do "bom relacionamento" que existe entre o clube e a FPF.

"Temos colaborado sempre em tudo o que nos é solicitado. É o reconhecimento por termos mantido e adaptado as nossas infra-estruturas, como o estádio e o centro de treinos, ao nível exigido para este tipo de competições", afirmou Júlio Mendes.

Júlio Mendes avisa Câmara de Guimarães

O presidente do Vitória confirmou que a candidatura exigiu "um grande esforço" por parte do emblema vimaranense. Júlio Mendes avisou que a iniciativa "não terá êxito" se a Câmara Municipal de Guimarães "não a sentir como fazendo parte dela" e não colaborar com a FPF e o clube.

"A participação da autarquia é absolutamente fundamental. Tudo o que vai acontecer na cidade escapa à capacidade do Vitória de interferir. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de milhares de pessoas que vão estar diferente esses dias em Guimarães. Imaginem o que significará para a economia local termos cá selecções como a Inglaterra e Suíça", alertou Júlio Mendes. Entretanto, a Holanda também se apurou.



A "final four" realiza-se entre 5 e 9 de junho de 2019, em Portugal, no Estádio D. Afonso Henriques e no Estádio do Dragão. A casa do FC Porto deverá ser o palco da final. Portugal, Inglaterra, Holanda e Suíça irão disputar o título de primeiro vencedor da história da Liga das Nações.