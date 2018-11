Recuperação de última hora leva Holanda à "final four"

A Holanda é a quarta equipa qualificada para a "final four" da Liga das Nações. A laranja mecânica empatou no terreno da Alemanha, esta segunda-feira, por 2-2, com muito sofrimento, e garantiu a última vaga.



Depois da vitória sobre a França, na jornada anterior, os holandeses "só" tinham de empatar diante dos alemães, que já estavam despromovidos, para se apurarem para a "final four". No entanto, Timo Werner começou a estragar os planos logo aos nove minutos, com um belo remate rasteiro de fora da área. Aos minuto 20, Leroy Sané sentenciou a "morte" na praia da Holanda, com um remate que desviou num defesa e traiu Cillessen.

Porém, a Holanda nunca desistiu e procurou o empate ao longo de todo o jogo, com variadas investidas venenosas da Alemanha pelo meio, mas o golo resistia-lhe. Até que, aos 85 minutos, Quincy Promes finalizou uma bela jogada coletiva com um grande golo. A partir daí, foi uma lição de crença da equipa de Ronald Koeman, que lutou até obter prémio. Este chegou apenas nos descontos, aos 91. Jogada de insistência pela direita deu cruzamento para a área, primeiro desvio para o segundo poste e Virgil Van Dijk, de primeira, atirou para o fundo das redes.

A Holanda vence o grupo 1 com sete pontos. França fica com os mesmos pontos. A Alemanha, com quatro pontos, é despromovida à Divisão B.

A "final four" realiza-se entre 5 e 9 de junho de 2019, em Portugal, no Estádio D. Afonso Henriques e no Estádio do Dragão. A casa do FC Porto será o palco da final. Portugal, Inglaterra, Holanda e Suíça irão disputar o título de primeiro vencedor da história da Liga das Nações.

Saiba como funciona a Liga das Nações.

Possíveis adversários na próxima edição

Esta segunda-feira, ficaram fechados os grupo 1 e 4 da Divisão B.

No primeiro, a República Checa recebeu e bateu a Eslováquia por 1-0, com golo de Patrik Schick, e relegou-a para a Divisão C. A Ucrânia, com liderança de nove pontos, já tinha a subida à Divisão A garantida.

No segundo, Dinamarca e República da Irlanda empataram sem golos. Os dinamarqueses, com oito pontos, sobem à Divisão A, já os irlandeses, com dois pontos, descem. País de Gales mantém-se na Divisão B.

Quem sobe e quem desce

Na Divisão A, descem Alemanha, Islândia, Polónia e Croácia.

Na Divisão B, sobem Ucrânia, Bósnia-Herzegovina e Dinamarca. Descem Eslováquia, Turquia, Irlanda do Norte e República da Irlanda. Está por determinar quem sobe, entre Rússia e Suécia, no grupo 2.

Na Divisão C, sobem Finlândia e Noruega. Descem Albânia, Estónia, Chipre e Lituânia. Está por determinar quem sobe no grupo 1 (entre Israel e Escócia) e no grupo 4 (entre Sérvia e Roménia).

Na Divisão D, sobem Geórgia, Bielorrússia e Macedónia. Está por determinar quem sobe, entre Kosovo e Azerbaijão, no grupo 3.

Todos os resultados da noite



Divisão A

Alemanha 2-2 Holanda

Divisão B

R. Checa 1-0 Eslováquia

Dinamarca 0-0 R. Irlanda

Divisão C

Chipre 0-2 Noruega

Bulgária 1-1 Eslovénia

Divisão D