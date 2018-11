FC Porto regressa da folga com Brahimi de volta

O FC Porto voltou aos treinos, esta segunda-feira, após um dia de folga, para retomar a preparação para a receção ao ex-Belenenses SAD, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. A grande novidade foi a presença de Brahimi.

O avançado argelino regressou após ausência autorizada e realizou treino integrado condicionado. Além de Brahimi, constam no boletim clínico portista os nomes de Fabiano, que também fez treino integrado condicionado, e de Aboubakar, que se limitou a realizar tratamento.

O guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B, e o avançado Fábio Silva, dos sub-19, foram chamados aos trabalhos da equipa principal. Os dois jovens colmataram a ausência dos seis jogadores ainda ao serviço das respetivas seleções: Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo) e Marega (Mali).

Os campeões voltam a treinar na terça-feira, às 10h00, no Olival, à porta fechada. O jogo da Taça de Portugal entre o FC Porto e o clube de Belém está marcado para sábado, às 20h45, no Estádio do Dragão. Terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.