Ministro da Educação desconhece contactos formais para organizar o Mundial 2030

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, negou esta segunda-feira que tenham havido contactos formais para organizar o Mundial 2030 em conjunto com Espanha e Marrocos.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência Corações Capazes de Construir, na Gulbenkian, Brandão Rodrigues frisou que não tem "conhecimento formal de nenhuma comunicação oficial relativamente a uma candidatura tripartida".

O jornal "El País" avançou, esta terça-feira, que Portugal, Espanha e Marrocos ponderavam elaborar candidatura para a organização do Campeonato do Mundo de 2030. De acordo com o órgão, Pedro Sánchez, chefe de governo espanhol, teria proposto ao primeiro ministro de Marrocos, Saadedín Al Othmani, e ao rei, Mohamed VI, uma união aos dois países ibéricos. Brandão Rodrigues apontou uma falha no plano.



"Pelo que entendo, até, os regulamentos da FIFA não autorizam [este tipo de candidaturas], porque são de duas confederações diferentes", assinalou o ministro da Educação. Portugal e Espanha pertencem à UEFA, confederação europeia, e Marrocos pertence à CAF, que tutela o futebol africano.

Não obstante, "no caso de haver algum tipo de contacto oficial", Brandão Rodrigues garantiu que poderá dar mais informações. Para já, "não seria avisado" comentar a proposta, uma vez que o governante também soube da sua possível existência pela notícia do "El País".

Apesar das palavras de Brandão Rodrigues, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, contou uma história ligeiramente diferente aos jornalistas, em Rabat, após um encontro com o rei Mohamed VI, durante uma visita de estado a Marrocos.

"O rei esteve muito recetivo. Os três países vão trabalhar na apresentação desta hipotética candidatura, que eu acho que poderá ser muito competitiva e que nos enche de esperança", afirmou Pedro Sánchez.