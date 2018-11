Villas-Boas arrepende-se de não ter aceitado proposta do PSG

André Villas-Boas arrepende-se de não ter aceitado uma proposta do Paris Saint-Germain, quando ainda treinava o Tottenham.

Em entrevista ao portal "Goal", o treinador português revelou que rejeitou ir para o PSG por amor ao clube inglês, após uma primeira época "magnífica em todos os aspetos", em 2012/13. A temporada seguinte fê-lo repensar a decisão.

"Recebi uma proposta do PSG, que me queria, mas disse não por amor ao Tottenham. Talvez tenha sido um erro. Em abril, começámos a planear a época seguinte e eu ofereci alguns nomes para comprar e vender, mas durante a janela de transferências a direção não me ouvi e rapidamente destruiu tudo aquilo que tínhamos construído", contou.



Villas-Boas recordou a primeira época no Tottenham, em que quebrou o recorde de pontos da história do clube na Premier League, "graças a um Bale incrível que jogou atrás de Adebayor, mas também com Lennon e Walker". "Tínhamos um plantel curto em termos de profundidade e escolhas, mas um espírito enorme e muita vontade", enalteceu.

Villas-Boas acabou por ser despedido a meio da segunda época no Tottenham e por rumar ao Zenit de São Petersburgo, com que se sagrou campeão russo. De momento, está sem clube. O último clube do técnico foi o Shanghai SIPG, da China. O seu sucessor foi Vítor Pereira, que deu ao clube o primeiro título de campeão chinês da sua história.