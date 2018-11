Autarca de Borba: "Cá estaremos para assumir responsabilidades"

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, confirma em entrevista à Renascença que haverá vítimas mortais no desabamento da estrada entre Borba e Vila Viçosa. O autarca fala numa "calamidade" e diz que as responsabilidades serão assumidas no incidente que ocorreu nesta tarde de segunda-feira às 16h00.

A estrada em causa, um troço da antiga EN 255, está ladeada por pedreiras de mármore, que estão cheias de água e lama por causa das chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias no local.

Que informações tem nesta altura? Confirmam-se vítimas mortais?

Neste momento, a situação está a ser avaliada. Lamentavelmente haverá vítimas mortais, quantas não lhe posso dizer exatamente. A Proteção Civil está na máxima força, e como é de noite temos geradores que arranjamos de imediato. Vamos tentar remover uma máquina, onde aparentemente, espero que não, há uma vítima mortal.

Como é que se explica uma situação destas. Uma estrada que numa extensão de mais de 100 metros desaparece, e era ladeada por duas pedreiras...

Isto é uma estrada municipal, de qualquer das maneiras as pedreiras estão licenciadas. As questões de segurança estariam normais. Como caiu é um acidente, é uma calamidade.

Confirma que uma das pedreiras não estava a laborar, estava desativada?

Uma sim, outras duas trabalham. É uma estrada que caiu e em que lamentavelmente há vítimas mortais. Isso é que dói.

Naturalmente que tudo será avaliado pelas entidades competentes, como é a câmara, e avaliará o que foi bem ou mal feito. Cá estaremos para assumir as responsabilidades, ou não. Mas isso não está em causa neste momento. Agora há que tratar dos vivos, e que os mortos sejam respeitados. Espero que sejam poucos. Já ouvi tanta coisa: quatro, cinco, seis. Até ficamos meio doentes.

As desculpas nunca se pedem evitam-se. Vamos ver o que aconteceu corretamente ou incorretamente aqui que permitiu esta tragédia muito grande aqui.