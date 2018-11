Se Fernando Santos quiser, Jefferson pode jogar por Portugal

Jefferson já completou o processo de aquisição de nacionalidade portuguesa. O lateral-esquerdo do Sporting, nascido no Brasil há 30 anos, já tem em sua posse o cartão de cidadão. O processo de naturalização demorou um ano a ser concluído.

Jefferson joga em Portugal, de forma ininterrupta, há seis anos, desde o verão de 2012, altura em que se transferiu do Santa Cruz, do Brasil, para o Estoril. O Sporting adquiriu-o no verão seguinte, por 800 mil euros. O defesa manteve-se no Sporting desde então, com interrupção na última época, em que foi emprestado ao Braga. Jefferson também já tinha representado o Estoril na primeira metade de 2011, por empréstimo do Grêmio Barueri.



O lateral-esquerdo do Sporting passa, assim, a ser elegível para a seleção portuguesa. No lado esquerdo da defesa nacional, tem como rivais mais fortes Mário Rui, do Nápoles, e Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund. Também Kevin Rodrigues, da Real Sociedad, é chamado com alguma frequência por Fernando Santos. Há, ainda, a possibilidade de adaptação de João Cancelo ou Ricardo Pereira ao corredor esquerdo. O selecionador tem, também, as opções Antunes e Fábio Coentrão, entre outros.

Jefferson é o segundo jogador do Sporting a adquirir cidadania portuguesa, na última semana. Também o processo de naturalização de Jovane Cabral já está concluído.