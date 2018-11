Abate de estrada entre Borba e Vila Viçosa. Dois mortos confirmados e número indeterminado de desaparecidos

Segundo a mesma fonte, relatos de testemunhas indicam que duas viaturas que passavam na estrada naquela altura foram arrastadas. "Esta informação é dinâmica e estamos a todo o momento a confirmá-la com as autoridades competentes”.

Os dois corpos estão junto a uma retroescavadora, no fundo da pedreira, e ainda não foram retirados. “Esta noite, iremos desencadear conjunto de operações para resgatar as duas vítimas que é possível observar. Tentaremos o resgate tendo presente o princípio da segurança”, adianta o comandante.

As viaturas caíram numa pedreira que se encontrava desativada e cheia de água e lama.



Foram destacados 84 operacionais com 39 veículos e um helicóptero do INEM para o local, adianta o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Para as 20h45, está marcada uma conferência de imprensa com o Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, para um ponto da situação. A conferência vai decorrer no Quartel dos Bombeiros de Borba e nela estarão também presentes o presidente da Câmara de Borba e o comandante do corpo de bombeiros.

[notícia atualizada às 20h54]