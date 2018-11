Selecionador da Polónia avisa que há vida em Portugal para além de Ronaldo

O selecionador da Polónia avisou, esta segunda-feira, que Portugal joga bem até sem Cristiano Ronaldo. Jerzy Brzeczek deu, como prova disso, o facto de a seleção portuguesa se ter apurado para a "final four" da Liga das Nações sem a contribuição da sua estrela, "algo que mostra quão bom é o futebol português".

Brzeczek falou na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre as duas seleções, para a última jornada do grupo 3, e garantiu que não haverá lugar a facilitismos. O facto de Portugal estar sem Ronaldo não se traduz numa vantagem para a Polónia.

"Portugal ganhou o grupo, é campeão da Europa, tem muitos jogadores com muito boa qualidade e podem permitir-se descansar a sua estrela vários meses e jogar tão bem. O Cristiano Ronaldo pode mudar o decorrer de um jogo sozinho, mas a equipa, mesmo sem ele, joga muito bem", alertou.

Defender a honra e preparar o futuro

A Polónia já está despromovida à Divisão B, enquanto Portugal já tem o apuramento para a "final four" garantido. O selecionador da Polónia frisou que, "mesmo com as posições definidas, vai ser um jogo importante".

"Vamos jogar para ganhar pontos e para nos mantermos no mesmo pote para os sorteios. Portugal joga em casa e vai dar o seu melhor", afirmou. Ainda para mais, Brzeczek assinalou que todos os jogos importam para acumular "experiência" para a qualificação para o Euro 2020.

Lewandowski está lesionado, pelo que falhará o duelo com Portugal. O ponta-de-lança do Bayern Munique "é uma grande perda" para os polacos. O substituto será Milik, do Nápoles, que acompanhou o selecionador na conferência de imprensa e falou na necessidade de quebrar o ciclo negativo.

"Este jogo é muito importante, porque precisamos de jogar e de vitórias para quebrar o que tem acontecido. Vamos concentrar-nos em jogar bem, vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo, respeitamos isso, mas depende muito da nossa atitude e queremos vencer", referiu.



O último jogo do grupo 3 da Liga das Nações realiza-se na terça-feira, às 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O Portugal-Polónia terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em, rr.sapo.pt.