Beto lança candidatura portuguesa à Liga das Nações

Beto rejeita estatuto de favorito para a "final four" da Liga das Nações, que se realizará em território português, mas lança candidatura dos campeões europeus ao título na mais recente competição da UEFA.

"Portugal é sempre candidato. Temos o ADN de jogar para ganhar sempre. Não somos favoritos, mas somos candidatos. Jogaremos em casa e teremos um povo a empurrar-nos nos jogos", observou o guarda-redes, em conferência de imprensa, em Guimarães, onde Portugal defronta a Polónia, esta terça-feira, no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

O jogo com a Polónia já nada decide, mas a seleção portuguesa tem o objetivo de ser a única equipa da Liga A a terminar esta fase da competição sem derrotas. Beto ainda não sabe se vai jogar, mas se for chamado compromete-se, naturalmente, a dar o máximo para ajudar o grupo a manter-se invicto.

Beto, de 36 anos, poderá somar a 16ª internacionalização. O guarda-redes tem, nesta convocatória, a concorrência de Rui Patrício e Cláudio Ramos, mas o jogador do Tondela está a recuperar de problemas físicas e poderá ficar fora dos planos de Fernando Santos. O selecionador estreou Cláudio no particular com a Escócia e Beto destaca a "humildade e a qualidade" do novo concorrente como fatores que justificam a sua presença entre os eleitos.

O Portugal-Polónia passa em direto na Renascença e tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.