Situação financeira do Sporting discutida por notáveis em Alvalade

A saúde financeira do Sporting motiva encontro de notáveis sportinguistas, a esta segunda-feira, em Alvalade. A reunião juntou várias figuras do clube na mesma mesa. Em discussão está, sobretudo, a situação financeira da SAD, numa altura em que a saúde da sociedade está dependente do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, lançado no dia 12 de novembro.

José Roquette, Júlio Rendeiro, Ferreira da Silva, Francisco Soares dos Santos, Agostinho Abade, Carlos Barbosa da Cruz, Filipe Soares Franco e Miguel Ribeiro Telles são alguns dos notáveis que marcam presença neste encontro.

O fecho das subscrições do empréstimo obrigacionista fecha na quinta-feira e Frederico Varandas já apelou aos sportinguistas para aderirem.