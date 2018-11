Camilo Lourenço: "Sporting está numa grave crise de liquidez"

Camilo Lourenço observa que o "Sporting está numa grave crise de liquidez" e aponta o o sucesso do empréstimo obrigacionista como "fundamental para o futuro" do clube, agora liderado por Frederico Varandas.

No dia em que vários notáveis se reuniram em Alvalade, para discutir a situação financeira da SAD, numa altura em que a saúde da sociedade está dependente do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, lançado no dia 12 de novembro.

Camilo Lourenço entende a oportunidade da reunião desta segunda-feira e sublinha, em entrevista à Renascença, que o Sporting precisa de "resolver o problema dos capitais próprios", necessitando de 15 milhões de euros para cumprir os compromissos. Além disso, "tem de pagar o empréstimo obrigacionista" que venceu em maio e que se complicou com o ataque à Academia.

Camilo Lourenço considera que é normal que tanto os atuais como os antigos dirigentes do Sporting se reúnam para analisar a situação, até depois do Sporting ter criticado a banca por não se sentir bem tratado.



José Roquette, Júlio Rendeiro, Ferreira da Silva, Francisco Soares dos Santos, Agostinho Abade, Carlos Barbosa da Cruz, Filipe Soares Franco e Miguel Ribeiro Telles são alguns dos notáveis sportinguistas que aceitaram juntar-se para discutir a situação financeira do Sporting.