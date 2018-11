​Miranda do Douro à procura da sua história

O município de Miranda do Douro está a realizar escavações arqueológicas, que vão abranger uma área de 6.000 mil metros quadros, na zona envolvente à antiga fortificação da cidade.

As escavações fazem parte de um projeto de revitalização das muralhas da antiga estrutura defensiva fronteiriça, em parceria com a Direção de Regional de Cultura do Norte (DRCN).

Segundo o presidente da autarquia, Artur Nunes, os trabalhos incidem “numa zona muito próxima da área onde estava instalado o paiol da pólvora, que rebentou durante a 'Guerra do Mirandum', em maio de 1762, matou algumas centenas de pessoas e destruiu parte do povoado”.

“A ideia é colocar a descoberto um dos momentos mais marcantes da história de Miranda do Douro”, destaca o autarca, manifestando “uma grande expectativa em relação ao que vamos encontrar e posterior musealização daquele espaço”.

Segundo a história, em maio de 1762, no decurso da Guerra dos Setes Anos, na altura em que a praça tentava resistir às investidas das tropas espanholas, o paiol explodiu, levando consigo alguns troços de muralhas e outros edifícios.

“E a maior parte das pessoas que faleceram na altura estão enterradas ali, naquele espaço. Consta também, na própria história, que existe uma vala comum onde essas pessoas foram depositadas, juntamente com as suas pertenças. Todo um associado ao próprio castelo, ao próprio militar, está enterrado nesse espaço”, explica Artur Nunes à Renascença.

O autarca realça que as escavações que agora decorrem são “um desejo antigo dos mirandeses para melhor perceberem a sua história e o seu passado”, notando que, “desde o rebentamento daquela estrutura militar, há mais de 250 anos, nunca mais se fizeram escavações no local”.

Também não foram reconstruídas as muralhas e edifícios danificados, limitando-se os trabalhos de restauro a obras de consolidação e é por isso, diz o autarca, que “em muitas partes do recinto, a ausência de muralhas é flagrante”.

Numa primeira fase vão ser escavados cerca de 1.000 metros quadrados, mas o objetivo é abranger toda aquela área numa extensão de 6.000 metros quadrados.

Outro dos objetivos das escavações é, segundo a arqueóloga Mónica Salgado, perceber as remodelações que foram efetuadas no antigo bastião defensivo, no que respeita à evolução das mais diversas técnicas de combate, principalmente, com a introdução da "pirobalística"

“Vamos tentar perceber as alterações feitas num castelo da Idade Média, ou até anterior, sofridas até 1762, data da explosão que sacrificou a antiga praça-forte, raiana”, conta Mónica Salgado.

O Castelo de Miranda do Douro foi edificado num segundo momento de povoamento e ordenamento de Trás-os-Montes, ocorrido no reinado de D. Dinis, e está classificado como Imóvel de Interesse Público, desde 9 de agosto de 1957.