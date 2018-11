Gascoigne acusado de assédio sexual

Paul Gascoigne, antigo internacional inglês, é acusado de assédio sexual, confirmou a Polícia dos Transportes Britânicos, citada por diversos órgãos de comunicação ingleses.

O antigo médio do Tottenham, hoje com 51 anos, terá sido preso na estação de comboios de Durham, no dia 20 de agosto, após queixa de assédio sexual. O incidente terá decorrido durante a viagem de comboio entre York e Durham.

"Gazza", como era conhecido, somou 57 internacionalizações pela seleção inglesa, e ao longo da carreira passou também por clubes como Newcastle, Rangers, Lazio, Middlesbrough, Everton, Burnley e Gansa Tianma (China). Deixou o futebol em 2004/2005, depois de uma época com o Boston United, clube do quarto escalão inglês.

Desde que pendurou as botas, o antigo médio tem sido destaque pelos piores motivos, devido a problemas com bebidas alcoólicas.

O julgamento decorre no dia 11 de dezembro no Tribunal dos Magistrados, em Newton Aycliffe, nas imeadiações de Durham