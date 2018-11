Zoo de Lisboa tem nova cria. É um mainá-do-bali, uma ave de canto quase extinta

Nasceu, esta segunda-feira, no Jardim Zoológico de Lisboa, uma espécie de ave quase extinta, o Mainá-do-bali. É uma ave natural de Bali, que, habitualmente, apenas pode ser encontrada na Reserva Natural de Barat, mas que passa a contar com uma nova cria em Portugal.

Para o Jardim Zoológico, este nascimento “tem um valor incalculável, uma vez que foi a primeira reprodução de sucesso desta espécie de ave, desde o início dos anos 80, altura em que a acolhemos”.

A espécie encontra-se “criticamente em perigo de extinção”, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), devido ao “impacto da desflorestação e, sobretudo, da captura ilegal para o comércio de aves”, recorda o comunicado enviado à Renascença.

A sua reprodução foi cuidadosamente pensada. O casal que deu origem à cria foi um macho da Dinamarca e uma fêmea da Alemanha, trazidos para Portugal depois de terem sido avaliados. “Esta avaliação é feita para que seja possível formar-se potenciais pares da espécie, de modo a reproduzirem e serem reintroduzidos no seu habitat natural, na Indonésia, e reforçar a população in situ”, diz Telma Araújo, Curadora de Aves do zoo.

A população total de Mainás-do-bali em estado selvagem está em franco declínio, no limiar da extinção. “Estima-se que não sobrevivam mais de 50 destas aves na Natureza, sendo que, nos últimos anos, essa população tem vindo a ser mantida apenas pela introdução de animais nascidos sob cuidados humanos, em parques zoológicos ou reservas e santuários”.

Segundo dados das Nações Unidas e da INTERPOL, o tráfico de animais selvagens é o 4.º negócio ilegal mais lucrativo do mundo, representando cerca de 223 mil milhões de euros anuais, e as aves são o seu principal alvo de transação.