Deco sobre Euro 2004: "Achávamos que seria muito difícil perder a final contra a Grécia"

Deco, antigo internacional português, recordou a final do Europeu 2004 como um dos piores momentos da carreira. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o antigo camisola 10 acredita que o estilo de jogo da Grécia complicou a tarefa: "Se jogássemos essa final contra qualquer outra equipa grande, seria difícil perdermos, mas contra a Grécia achávamos que seria muito difícil perder o jogo, mas eles ficaram atrás a defender".

A Grécia venceu a final do Euro 2004, ao bater a seleção portuguesa na final por 1-0, com um golo de Charisteas.

O médio escolheu ainda a final perdida do Campeonato do Mundo de Clubes, em 2006, como o pior jogo da carreira. O Internacional de Porto Alegre bateu o Barcelona. por 1-0, na final: "Esse foi o pior. Não fizemos bem a preparação, nem a viagem, nem preparámos o adversário".

Cristiano ou Messi? Para Deco, o melhor é Ronaldinho



Deco recordou ainda os períodos do Barcelona, onde jogou com Messi. Quando questionado qual o melhor jogador com quem partilhou balneário, Deco escolheu outro craque do Barcelona, Ronaldinho: "O Messi e o Cristiano Ronaldo são os maiores nomes, até porque ninguém pensava que ficassem tantos anos neste nível, mas quem mais me impressionou foi o Ronaldinho".

"Não era tão decisivo, mas para mim vai sempre ser o melhor. Os momentos que vivi com ele são difíceis de comparar. Era mágico", rematou.