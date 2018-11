Tanak eleito melhor piloto do WRC

Ott Tanak foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor piloto do WRC. Na temporada de estreia pela Toyota, o estónio venceu quatro provas do Mundial de Ralis - Argentina, Finlândia, Alemanha e Turquia - e esteve na luta pelo título até aos últimos quilómetros do Rali da Austrália, a prova de encerramento da época.

"Significa mais ser campeão do que ter o prémio de melhor piloto, mas agradeço aos fãs pela distinção e por todo o apoio", disse Tanak, na Gala do WRC, em Sydney, na Austrália.

O estilo agressivo do piloto, de 31 anos, pode prejudicar Tanak na estrada, em alguns momentos de exagero, mas agrada muito aos fãs, que voltam a reconhecê-lo como o melhor da temporada. Martin Jarveoja, parceiro de Tanak no Yaris, foi eleito co-piloto do ano.