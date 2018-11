Bernardo Silva dispensado da seleção

Fernando Santos dispensou Bernardo Silva da seleção naconal, devido a problemas físicos apresentado pelo médio do Manchester City, após o jogo com a Itália. O médio não estaria disponível para a última partida da fase de grupos da Liga das Nações e regressou a Inglaterra para iniciar a recuperação.

Bernardo junta-se a Mário Rui e Rúben Neves no lote de dispensados. Os dois jogadores estavam castigados e não poderiam enfrentar a seleção polaca. Já Cláudio Ramos voltou a não treinar. O guarda-redes do Tondela realizou fisioterapia, no domingo, e será reavaliado para se perceber se poderá ser opção no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

O empate em Milão permitiu a Portugal garantir, de imediato, um lugar na "final four" da competição, que decorrer em território nacional, no Porto e em Guimarães.

O Portugal-Polónia é para cumprir calendário, mas é também uma oportunidade para os campeões europeus terminarem a fase de grupos sem derrotas. Caso não perca com os polacos, Portugal será a única seleção sem derrotas na Liga A. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 19h45, no Estádio D.Afonso Henriques, em Guimarães. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Fernando Santos continua a contar com os seguintes convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton);

Defesas: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), José Fonte (Lille), Luís Neto (Zenit), Pepe (Besiktas), Rúben Dias (Benfica), Kevin Rodrigues (Real Sociedad) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter Milão), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique) e William Carvalho (Betis);

Avançados: Bruma (RB Leipzig), Gonçalo Guedes (Valência), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Sevilha) e Éder (Lokomotiv Moscovo);