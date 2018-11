Muriel aprovado para reforçar baliza do Sporting

Muriel Becker recebe aprovação de Filipe Mendes para reforçar a baliza do Sporting. O "Record" avança, esta segunda-feira, que o guarda-redes, em fim de contrato com o Belenenses, está referenciado pelos leões.

Filipe Mendes, que foi companheiro de Muriel no Restelo, não tem dúvidas de que seria uma boa aposta: "Tem qualidade para isso [representar um grande]. Está no 'top-3', top-5', dos guarda-redes a jogar na I liga".

O brasileiro, de 31 anos, é descrito, em Bola Branca, como um jogador com grande capacidade de trabalho, "concentrado e sempre disposto a evoluir". Depois de terminar contrato com o Internacional de Porto Alegre, onde chegou a ser titular, Muriel abraçou a sua primeira experiência na Europa, ao serviço do Belenenses. Problemas físicos limitaram o número de jogos que realizou na temporada passada (19). Esta época é o titular de Silas e o seu grande momento, até esta altura, foi o jogo com o Benfica.

Irmão de Alisson Becker, internacional brasileiro, o guarda-redes mais caro da história, Muriel convive bem com as comparações com o irmão mais novo. Filipe Mendes diz que ele "não sente o peso de ser irmão do Alisson".

O Sporting tem Renan Ribeiro, Salin, Viviano e Luís Maximiano como opções para a baliza. Salin começou a época como titular, aproveitando lesão de Viviano, mas perdeu lugar no onze para Renan Ribeiro, também por via de uma lesão. Renan está em Alvalade, por empréstimo do Estoril.

Muriel Becker termina contrato com o Belenenses, no final da temporada.