“Pessoas felizes são mais produtivas”. Ou como fazer “negócios com nobreza”

O presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), João Pedro Tavares, defende que é preciso renovar o mundo do trabalho e colocar a pessoa no centro das organizações.

“Há um estudo feito de perceção - não é científico - de que as pessoas mais felizes são mais produtivas em cerca de 22%. Portanto, se eu tiver pessoas felizes a trabalhar, eu vou também ter mais produtividade”, refere o dirigente empresarial em declarações deitas, esta segunda-feira, na Manhã da Renascença.



Em 30 anos de profissão enquanto consultor, João Pedro Tavares diz que a sua visão do mundo empresarial mudou: “Passei do lucro a curto prazo para a criação de valor de uma forma muito mais ampla.”

“Fui sendo desafiado a introduzir a pessoa no centro das organizações e a defender a sua dignidade. E este é um desafio para hoje e um desafio para o futuro, porque com a introdução da tecnologia, da robótica, de toda esta panóplia de novas formas de trabalhar, se não considerarmos que a pessoa está no centro das organizações, estaremos a matar algo de essencial na nossa forma de estar”, sustenta João Pedro Tavares.

Para tal, o presidente da ACEGE defende que é importante uma mudança na mentalidade, “não para termos líderes apenas melhores, mas para termos líderes renovados na sua forma de pensar” e isso não significa que as empresas tenham de ser piedosas. "Não faço isto por piedade”, sublinha o presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Colocar a pessoa no centro é apenas um modelo mais virtuoso e mais exigente.

“Quando trabalho com uma multinacional que tem de apresentar resultados a cada trimestre, eu tenho que criar valor. Não estou é focado no lucro a curto prazo”, explica, acrescentando que quando “as pessoas se realizam enquanto pessoas e não em sentido estrito, enquanto profissionais”, existe a criação de “relações de confiança, de enorme lealdade, de enorme fidelidade entre todos; um compromisso comum”.

“Eu ter um colaborador que me diz: 'tive uma oferta para ganhar o dobro do valor noutra empresa, mas é aqui que eu quero estar por estes valores', isto tem valor económico no final, porque estou a conseguir reter talento”, adianta ainda.