Processo de saída de Leganés para o Benfica prejudicou Gabriel

A "novela" da transferência de Gabriel do Leganés para o Benfica foi longa. O médio brasileiro chegou à Luz depois de um mês de avanços e recuos nas negociações. Em entrevista ao "Record", Gabriel diz que sempre deixou clara a intenção de vir para Portugal.

"A minha vontade sempre foi vir para o Benfica e mostrei isso desde o primeiro momento. A vontade de um jogador é que conta, porque senão não ia jogar, ou ia fazer o meu trabalho mal feito. Durou mais do que eu pensava, desgastou-me e até me prejudicou fisicamente, porque não treinava com o grupo, mas aconteceu o que tinha de acontecer", disse.

Gabriel explicou o demorado processo de transferência: "Tive, no mínimo, cinco reuniões num mês. Sempre fui muito sincero e fico muito agradecido ao Benfica que ficou todo aquele tempo à espera de um jogador. Senti que estavam realmente à minha espera".

Adaptação está a correr bem

Sobre a adaptação, o médio de 25 anos mostrou-se muito satisfeito, depois dos primeiros meses de águia ao peito: "Têm sido muito bons. A equipa recebeu-me muito bem. Ainda me estou a adaptar, mas tem corrido tudo muito bem, é um grupo excelente".

"O ambiente é muito bom e gosto especialmente do facto de falarmos muito sobre conquistar títulos. Para mim é uma coisa nova, mas é algo com que sempre sonhei", adicionou.

Segundo o que foi avançado pela imprensa nacional na altura da oficialização da contratação, Gabriel terá custado oito milhões aos cofres da Luz, valor que não pesa em Gabriel: "O preço que pagaram não foi imposto por mim, por isso não muda nada. O valor que tento demonstrar não é financeiro, mas sim em campo e como pessoa. Esse é o valor maior".

Gabriel tem contrato até 2023 com o Benfica e já soma um total de nove jogos no meio-campo das águias.