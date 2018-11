Gabriel: "Quando não há resultados, é normal os adeptos cobrarem"

Gabriel Appelt, médio do Benfica, encarou com normalidade o descontentamento dos adeptos, após a série negativa de resultados, e anuncia vontade do plantel de contornar a situação.

As águias perderam quatro jogos consecutivos e colocaram um ponto final na série negativa com a vitória por 3-1 em Tondela. Em entrevista ao jornal "Record", o médio brasileiro acredita que foi um resultado importante:

"Conseguir uma vitória depois da sequência de derrotas foi importante para que pudéssemos encontrar a nossa confiança. Podíamos tê-la perdido com esses resultados, mas essa vitória foi muito importante. Agora descansámos para voltar à procura de mais coisas boas".

Sobre a contestação e os assobios que a equipa recebeu, Gabriel encara com normalidade: "É normal quando estamos neste nível. Quando não há resultados, os adeptos cobram. Contra o Ajax acabámos o jogo com a sensação que estivemos bem e que demos o máximo. Ficamos tristes, mas é normal e os adeptos têm o direito de contestar".

Gabriel diz que a luta pelo titulo vai ser até ao fim, e coloca também o Braga na lista de candidatos: "Estivemos na frente do campeonato, mas agora está outra equipa. Pode mudar a qualquer momento, o futebol é assim, são fases. Estamos aqui para dar a volta por cima".

"O Braga está a mostrar que estão lá em cima com mérito e temos de olhar para eles como um rival na luta pelo título", diz.

O Benfica está em apuros na luta por um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Ainda assim, Gabriel fala em lutar até ao fim pela qualificação: "Não vamos deixar de lutar, porque não vamos entrar em campo a pensar noutra coisa que não a vitória".

Gabriel estreou-se na Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique, momento a recordar mais tarde: "Foi emocionante, sentir aquele ambiente e ouvir o hino da Champions foi especial, mas o facto de ter entrado foi ainda melhor. Senti-me muito bem e emocionado por ter realizado um sonho".