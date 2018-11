PSP desmente ter manipulado informação sobre material apreendido num Benfica-FC Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desmente, num comunicado enviado às redações, a notícia publicada pelo jornal "Record" sobre manipulação de dados sobre uma apreensão de pirotecnia, no Estádio da Luz, em 2015.

De acordo com a informação, inicialmente veiculada pela revista "Sábado", com base em novos "e-mails" alegadamente trocados por responsáveis do Benfica, a PSP comunicou a apreensão de 150 artefactos pirotécnicos, no Benfica-FC Porto de 2015. A notícia pontua o facto da Polícia não ter detalhado os números: 149 artefactos apreendidos a adeptos do Benfica e um a um adepto do FC Porto.

A PSP recusa a tese de manipulação da informação e esclarece que, na altura, não referiu a quem tinha sido apreendido o material, "por questões de reserva operacional e processual, o que aliás tem sido o procedimento seguido em situações semelhantes".

FPF, Liga e IPDJ receberam informação

Os dados sobre a quem tinha sido apreendidos os objetos não foram tornados públicos, mas foram comunicados à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga e ao IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude), "autoridades a quem competia ter conhecimento detalhado sobre a preferência clubística dos infratores"

Nesta nota assinada pela Direção Nacional da PSP, a força policial sublinha que "a PSP não oculta, nunca ocultou, não manipula, nem nunca manipulou, dados ou informações transmitidos publicamente, no âmbito do combate à violência no desporto ou em qualquer outra área da sua intervenção".