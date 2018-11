Francisca Jorge continua a escalar o "ranking" mundial de ténis

A tenista portuguesa Francisca Jorge subiu, esta segunda-feira, à 554ª posição do "ranking" WTA, o melhor registo da carreira. A número um portuguesa, de 18 anos de idade, subiu três posições e continua a escalar, a bom ritmo, a hierarquia de ténis mundial. Francisca Jorge entrou, este mês, no "top-500". No dia 10 de setembro, ocupava a posição 697 do "ranking".

Natural de Guimarães, Francisca venceu dois torneios de 15 mil dólares do circuito ITF, ambos em Lousada. Maria João Koehler continua a número dois nacional, em 636º, seguida de Inês Murta, que perdeu uma posição e ocupa agora o 692º posto.

No topo do "ranking", nenhuma alteração. A romena Simona Halep segue líder, com Angelique Kerber e Caroline Wozniacki na perseguição, em segundo e terceiro lugar, respetivamente.