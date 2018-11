Associação Pão e Paz de Évora. “A ultima esperança para muitas pessoas”

Ainda não são onze e meia e, à porta da Associação Pão e Paz, na cidade de Évora, já se vislumbra uma pequena fila de pessoas. Aguardam a abertura da instituição para poderem levar para casa duas refeições quentes: um almoço completo e um suplemento, com sopa, que há-de confortar o estômago pela hora do jantar.

A situação de António Rosado não é muito diferente da de milhares de portugueses. Tem 56 anos e está desempregado. “Somos velhos para trabalhar e somos novos para nos reformarmos”, desabafa. António começou como voluntário na associação e acabou, também ele, por precisar de ajuda para se alimentar em condições.

Há uns anos, quando se tornou sócia da associação, Maria do Céu doava alimentos para os mais carenciados. Mal sabia que, pelas vicissitudes da vida, com o espectro do desemprego a pairar, era a sua família, agora, que estava a precisar de auxílio. “Foi na altura em que a minha filha se juntou com um indivíduo que ficou sem trabalho e esta foi uma grande ajuda para mim”, conta.

“Somos tão pobres como os pobres que aqui vêm”

A Associação Pão e paz nasceu na viragem do milénio. É uma instituição particular de solidariedade social, um estatuto que não lhe assegura qualquer apoio do Estado. As instalações, doadas por um benemérito, não conferem as condições necessárias para que possa ter apoio da Segurança Social e, enquanto isso não for ultrapassado, há muito pouco que se possa fazer.

Vive das quotas dos seus associados, de donativos e da generosidade de pessoas e empresas que reconhecem o relevante trabalho que ali é desenvolvido em prol dos mais carenciados.

“Damos de comer a quem tem fome na cidade de Évora e não recebemos um tostão de nenhum dos utentes”, garante-nos Teresa Caetano. Ela é a mentora e presidente da Associação Pão e Paz, instituição que serve duas refeições por dia a 100 pessoas e que tem “uma lista de espera grande”.

“Nós vivemos de esmolas e somos tão pobres como os pobres que aqui vêm”, acrescenta.