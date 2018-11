Palmeiras de Scolari empata, mas pode ser campeão na quarta-feira

O Palmeiras empatou a uma bola com o último classificado, e já despromovido, Paraná, em partida a contar para a 35ª jornada do Brasileirão, e pode sagrar-se campeão já na próxima jornada.

O emblema liderado por Luiz Felipe Scolari segue a cinco pontos do Flamengo e a seis do Internacional. A equipa de São Paulo recebe o América Mineiro, e se o Internacional e o Flamengo não vencerem as respetivas partidas, o Palmeiras sagra-se campeão.

A correr atrás do prejuízo, o Flamengo recebe o Grémio, no Maracanã, enquanto que o Internacional defronta o Atlético Mineiro, também em casa.

O Palmeiras apenas joga depois dos dois rivais, pelo que entrará em campo já a saber se existe a possibilidade de ser campeão na quarta-feira, ou se a decisão ficará adiada para a 37ª jornada.

Em declarações após o fim da partida, "Felipão" disse que não ficou satisfeito com o resultado frente ao Paraná: "Não jogamos bem e temos de corrigir muita coisa para quarta-feira. Temos de ganhar e ser campeões. Não adianta ter marcas históricas se não formos campeões".

Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Palmeiras à 17ª jornada do Brasileirão, após despedimento de Roger Machado e os resultados são claros: desde que assinou, o Palmeiras não perdeu qualquer jogo para o campeonato, em 19 partidas disputadas.

O antigo selecionador português levou ainda o Palmeiras às meias-finais da Copa Libertadores, onde caiu para o Boca Juniors.

Ao serviço do Palmeiras estão dois jogadores que já passaram pelo futebol nacional: Deyverson, ex-Benfica e Belenenses, e e Victor Luís, que passou pelo FC Porto B em 2013.