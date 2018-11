Como é que as escolas inflacionam as notas?

Um relatório da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) revela as estratégias usadas pelas escolas para inflacionarem as notas do alunos.

A notícia do jornal “Público” diz que os estabelecimentos de ensino fazem “vista grossa” aos critérios de avaliação que eles próprios definem para poderem atribuir classificações mais elevadas.

O relatório revela que usam domínios como a oralidade ou as actividades laboratoriais que, por não terem testes ou outros critérios mensuráveis que permitam suportar as avaliações feitas pelos professores, são usados para puxar as notas dos alunos.



Depois das recomendações do IGEC , 80% dos estabelecimentos corrigiram o comportamento.



