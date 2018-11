Caso raro. Warriors perdem terceiro jogo consecutivo

Os Golden State Warriors perderam o terceiro jogo consecutivo, na madrugada desta segunda-feira, no terreno dos San Antonio Spurs, por 104-92.

A equipa de Steve Kerr continua sem Stephen Curry, com uma lesão na virilha, e também Draymond Green, que falhou uma partida devido a desacatos internos com Kevin Durant e agora a cabo de uma lesão no pé.

Popovich aproveitou o desfalque nas opções de Kerr e derrubou os campeões em título. LaMarcus Aldridge destacou-se no emblema texano, com 24 pontos, 18 ressaltos e três assistências. DeMar DeRozan apontou 20 pontos, nove assistências e seis ressaltos.

Do lado dos Warriors, Durant e Thompson ultrapassaram a marca dos 20 pontos, que não foram suficientes para evitar a derrota forasteira.

Após as derrotas no terreno dos Houston Rockets, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, os Warriors regressam à Baía de São Francisco, a Oakland, para defrontar, na madrugada de quinta-feira, os Oklahoma City Thunder.

Mais um "show" de LeBron

Os Los Angeles Lakers venceram no terreno dos Miami Heat por 113-97, com mais uma exibição impressionante de LeBron James, que registou um total de 51 pontos, oito ressaltos e três assistências.

Depois de um arranque de época negativo, com cinco derrotas nos primeiros sete jogos, os Lakers levam agora um registo de 9-7, e ocupam a sétima posição na conferência Este.

Outros resultados:

Washington Wizards 109-119 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 87-100 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 131-117 New York Knicks