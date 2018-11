Motos em manchete

O jornal A Bola dá, esta segunda-feira, manchete ao desporto motorizado, através de Miguel Oliveira. "Miguel ganha asas" é o título da notícia que dá destaque à vitória do piloto português em Valência, na última corrida no escalão Moto2. "Venha de lá o MotoGP", lê-se ainda na primeira página do diário lisboeta.

A Norte, em O Jogo, o destaque via para Iker Casillas, com uma entrevista ao antigo guarda-redes do Real Madrid Paco Buyo. "Casillas tem sido extraordinário no FC Porto", diz o jogador que se retirou do futebol no Real Madrid, quando Iker ainda era júnior.

Por sua vez, o Record escreve "Juve quer Rúben". O jornal diz que o central do Benfica é "alvo número 1" da equipa italiana.

Sobre o FC Porto, o diário da Cofina noticia que "Hernâni pode sair em Janeiro" e sobre o Sporting avança que "Muriel, guarda-redes do Belenense, está "na lista para a baliza".

O destaque, em O Jogo, para o Sporting é dado com a informação de que "cinco tiveram de contratar guarda-costas. Diz o diário nortenho que cinco jogadores se defenderam deste modo após zangas com Bruno de Carvalho, que deram origem a ameaças.