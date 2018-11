Incêndio na Califórnia. Fumo percorre 280 quilómetros e atinge São Francisco

Depois de as autoridades norte-americanas terem dado como desaparecidas 1.276 pessoas, o número foi atualizado esta segunda-feira para 993. De acordo com a ABC News, já há 80 mortos, 77 vítimas do incêndio em Paradise.

O incêndio mais mortífero de sempre nos Estados Unidos foi no Minnesota, onde 450 pessoas morreram. No entanto, este incêndio já é considerado o mais destruidor de sempre, com 13.000 habitações e outras estruturas consumidas pelas chamas.

As autoridades estão preocupadas com as previsões de chuva para os próximos dias. O número de habitações afetadas poderá aumentar e provocar ainda mais desalojados.

Os períodos de chuvas esperados para as regiões atingidas pelo fogo poderão ajudar a combater as chamas, mas provocar inundações e deslizamentos de terras.