Detidos dezenas de adeptos do Benfica

A PSP impediu 37 adeptos do Benfica de entrarem no pavilhão João Rocha para assistirem ao jogo Benfica-Sporting de futsal, por considerar que poderiam criar desacatos no recinto.

O grupo foi detido meia hora antes do início do jogo, da terceira jornada do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que terminou empatado 1-1 e que colocou o Sporting na 'final four' da competição.

De acordo com a PSP, os adeptos, que tinham em sua posse luvas de proteção e proteções para os dentes, foram identificados na esquadra de Telheiras, tendo 36 saído em liberdade e um ficado detido, por ter resistido às ordens policiais.

Durante o encontro, não se registaram, segundo a polícia, quaisquer incidentes.