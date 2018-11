O Desportivo de Chaves derrotou este domingo o Belenenses SAD, no Jamor, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga.

O único golo da partida foi apontado por Niltinho, já na segunda parte.

Com este resultado, os azuis estão fora de hipótese para a “final four”. Já o Chaves apanha o FC Porto com quatro pontos.

O Varzim é terceiro com três pontos, enquanto o Belenenses SAD continua sem somar qualquer ponto.