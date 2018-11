Futsal. Sporting apresentou “uma qualidade enorme"

O treinador de futsal do Sporting considera justa a passagem dos leões à final four da Liga dos Campeões e recorda que apresentaram “uma qualidade enorme nestes três jogos”.

Este domingo, no jogo decisivo, Sporting e Benfica empataram 1-1, mas o resultado beneficiou os verde e brancos devido à diferença de golos marcados e sofridos nas partidas anteriores.

"Não houve nada que não tivesse gostado. O que gostei mais foi a entrega com que jogámos, o espírito lutador, a garra e a união do grupo. Gostei também que tudo aquilo que treinámos em relação a aspetos específicos do jogo foram claramente anulados pelo Sporting e não permitiram que o Benfica criasse algumas situações de perigo como criou na Luz. Isso dá-nos uma alegria enorme”, referiu Nuno Dias.

O técnico dos leões deixou também “os parabéns à equipa do Benfica”.

“É uma equipa com muita qualidade, que nos obrigou a jogar nos limites do nosso esforço e da nossa qualidade. Superámo-nos para alcançar um objetivo coletivo e isso só foi possível com grande união e solidariedade”, acrescentou.

Sobre a final four, contra Inter Movistar, Barcelona e Kairat Almaty, Nuno Dias refere apenas: “Venha o diabo e escolha”.

“Tudo o que estiver ao nosso alcance nós vamos tentar fazer, vamos tentar agarrar as oportunidades. Estamos na presença de outras três equipas que já venceram esta competição", acrescentou o técnico leonino.

Já Joel Rocha, treinador do Benfica, considera que a sua equipa justificou “muito mais do que aconteceu”.

Olhando para a partida no pavilhão João Rocha, o técnico encarnado refere que “na primeira parte, o Sporting foi melhor do que o Benfica, teve mais qualidade de bola, foi muito mais agressivo a defender e tivemos muitas dificuldades”.

“Depois de estarmos a vencer por 1-0, o empate surge de um lance que é originado pela sexta falta, mas o Benfica na primeira parte não cometeu seis faltas. O empate até penalizava a produção do Sporting”.

Na segunda parte “foi um jogo de sentido único e obrigámos o guarda-redes do Sporting a intervir”, acrescentou Joel Rocha.

“Fizemos tudo o que estava sob o nosso controlo para o segundo golo. Termina aqui a nossa caminhada europeia, a interna está viva e é aí que concentramos atenções”.