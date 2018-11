A equipa de andebol do FC Porto perdeu por 26-23 na visita aos alemães do Madgeburgo, na primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF, de acesso à fase de grupos.

Os dragões perdiam 14-11 ao intervalo.

Nos azuis e brancos destaque para os oito golos de António Areia. Matthias Musche também marcou oito golos mas pela equipa da casa.

A segunda mão realiza-se no próximo domingo no Dragão Caixa com a eliminatória ainda em aberto.