Vila Real. Cinco mortos por intoxicação

Cinco pessoas morreram na povoação de Fermentões, concelho de Sabrosa, perto de Vila Real, devido a intoxicação. A informação foi avançada pelo Observador e já confirmada pela Renascença junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

O comandante dos bombeiros de Sabrosa confirmou à Renascença que entre as vítimas estão três adultos e duas crianças, com idades entre os 6 e os 50 anos. Foi um familiar que deu o alerta às autoridades, acrescenta José Barros, que adianta que vão ser realizadas autópsias para determinar as causas do acidente.



O alerta foi dado às 16h39 e estão no local 14 operacionais e cinco veículos, de acordo com a informação na página da Proteção Civil na Internet.

[em atualização]