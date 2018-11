Cinema. João Salaviza e Leonor Teles premiados internacionalmente

O cinema português vence vários prémios internacionais durante o fim-de-semana.

A longa-metragem "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", de João Salaviza e Renée Nader Messora, foi premiada nos festivais de cinema de Mar del Plata, na Argentina, e do Rio de Janeiro, no Brasil.

Segundo o comunicado da produtora, o filme que só em março chega a Portugal, foi distinguido com o Prémio Especial do Júri na Argentina e com os prémios de Melhor Realização e Melhor Fotografia, no Brasil.