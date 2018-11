Próxima semana será crucial para o Brexit, diz Theresa May

A primeira-ministra britânica diz que os próximos sete dias vão ser cruciais para o processo do Brexit.

Em entrevista à Sky News, este domingo de manhã, Theresa May anuncia que irá a Bruxelas conversar com líderes europeus e com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e esclarece que há ainda matéria a ser negociada.

“Há de facto mais negociações ainda em curso. Nada está ainda decidido até que tudo esteja decidido. Mas deixem-me explicar a natureza do acordo, porque tem duas partes. Há a parte da saída, e outra sobre a relação futura com a União Europeia.”

“O que o acordo faz é traduzir o voto do referendo de 2016. O Brexit devolve-nos o controlo do nosso dinheiro, das nossas leis, das nossas fronteiras. Significa que pomos fim à livre entrada, por exemplo, não há jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça. Esse é o futuro”, explica May.

A primeira-ministra encontra-se numa posição delicada, enfrentando muitas críticas tanto da oposição como de setores do seu próprio Governo e poderá mesmo vir a enfrentar um voto de censura no Parlamento britânico.