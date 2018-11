Gabriele Tarquini campeão de WTCR

Com quase 53 anos, o italiano Gabriele Tarquni (Hyundai i30 N) conquistou o título do WTCR, graças ao 10.º lugar alcançado no Circuito da Guia, desenhado nas ruas de Macau, cenário da última prova do campeonato.

O francês Yvan Muller (Hyundai i30 N), que era o único que podia impedir Gabriele Tarquini de festejar o título, terminou em quarto, quando precisava de ter chegado ao pódio para ser ele o campeão.

Destaque para o facto de os dois primeiros do campeonato serem os pilotos mais veteranos, numa demonstração de que a idade não conta, quando se tem o talento que ambos possuem.

As duas derradeiras corridas foram ganhas pelo francês Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS) e pelo argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic) que impediu que a marca alemã triunfasse nas três corridas.

O terceiro lugar de Yvan Muller na primeira corrida do dia e o abandono, logo no início, de Gabriele Tarquini, num acidente na curva do Hotel Lisboa, onde essas situações são frequentes, adiou a decisão do título para a derradeira corrida.

À partida Esteban Guerrieri arrancou melhor que o inglês Robert Huff (VW Golf GTi) e controlou os ataques do seu adversário ao longo das 13 voltas, com o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30 N) a completar o pódio, depois de resistir à pressão de Yvan Muller, para manter Gabriele Tarquini na corrida pelo cetro, já que o italiano, que arrancou de 14.º, necessitava de chegar aos pontos e não ver o francês no pódio para conquistar o título, por três pontos.

Classificações

2.ª Corrida

1.º, Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS), 8 voltas (49,68 km), em 20’30,967” (144,5 km/h)

2.º, Timo Scheider (Honda Civic), a 1,713”

3.º, Yvan Muller (Hyundai i30 N), a 2,132”

4.º, Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta), a 5,608”

5.º, Esteban Guerrieri (Honda Civic), a 6,422”

6.º, Yann Ehrlacher (Honda Civic), a 7,944”

7.º, Mehdi Bennani (VW Golf GTi), a 8,484”

8.º, Nathanael Berthon (Audi RS3 LMS), a 19,927”

9.º, Luigi Ferrara (Alfa Romeo Giulietta),a 20,396”

10.º, Aurélien Panis (Audi RS3 LMS), 37,106”

3.ª Corrida

1.º, Esteban Guerrieri (Honda Civic), 13 voltas (80,73 km), em 37’53,401” (144,8 km/h)

2.º, Robert Huff (VW Golf GTi), a 2,368”

3.º, Norbert Michelisz (Hyundai i30 N), a 3,354”

4.º, Yvan Muller (Hyundai i30 N), a 4,488”

5.º, Yann Ehrlacher (Honda Civic), a 5,367”

6.º Pepe Oriola (Cupra), a 5,702”

7.º, Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta), a 6,036”

8.º, Thed Bjork (Hyundai i30 N), a 7,130”

9.º, Nathanael Berthon (Audi RS3 LMS), a 7,524”

10.º, Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N), a 8,220”