Hóquei em patins. Óquei de Barcelos eliminado por falta de treinador

O Óquei de Barcelos está fora da Taça Europa de hóquei em patins, ao perder por falta de comparência em Nantes, por não apresentar treinador credenciado.

Segundo explicou o clube, o treinador Paulo Pereira está a cumprir castigo internacional e o treinador que iria constar na ficha de jogo, Rui Sérgio Teixeira, encontra-se doente e não pode estar no banco.

A equipa de arbitragem decidiu pela não realização do jogo, com o Barcelos a ser punido por falta de comparência e com derrota de 10-0.

A equipa minhota, que tinha ganho em casa por 5-4, vai protestar o jogo e quer mesmo realizar a partida.

A falta de comparência também marcou a receção da Juventude de Viana ao Dornbirn, da Áustria, mas aqui com os austríacos a não reunirem os requisitos necessários para jogar esta partida. Ainda houve jogo, mas não oficial, ganho pelos minhotos por 10-2.

Os vianenses já tinham ganho por 5-2 na Áustria e avançam para os oitavos de final.

Quanto ao Sporting de Tomar, empatou 4-4 em Caldes, Espanha. Fica também apurado, após 4-2 na primeira mão.

Também o Turquel segue em frente depois de ganhar 5-4 na segunda mão depois de ter empatado 4-4 na Alemanha.