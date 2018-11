Hóquei em patins. FC Porto, Benfica e Sporting ganharam

O FC Porto venceu o Reus por 4-2, num jogo a contar para segunda jornada do Grupo C da Liga Europeia de Hóquei em Patins.

Rafa Costa, Giulio Cocco (2) e Poka marcaram os golos dos dragões, Joan Salvat Marc Julià apontaram os tentos dos espanhóis.

O Benfica também somou a segunda vitória em dois jogos na Liga Europeia, ao golear o Montreux por 8-3, partida do Grupo D.

Com golos de Nicolía, Miguel Rocha, Vieirinha, Albert Casanovas, Miguel Rocha (4) e Miguel Vieira, os encarnados seguem na frente do grupo, que conta ainda com Noia (Espanha) e Monza (Itália).

Já o Sporting venceu na Alemanha o Herringen, por 5-0, e segue invicto no Grupo B.

Por sua vez, a Oliveirense perdeu com o Follonica em Itália, por 2-3, e perdeu os primeiros pontos.