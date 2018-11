Nazaré à espera de bater novo recorde de ondas gigantes este domingo

Pode dizer-se que é uma tempestade perfeita a que está a assolar o Atlântico Norte e que ajudada pelo vento que sopra de terra vai gerar este domingo um espetáculo de ondas gigantes na zona do famoso canhão da Nazaré. Trinta surfistas, entre eles o brasileiro Rodrigo Koxa – atual recordista do mundo com a marca de 24,38 metros – vão tentar a sorte.

A World Surf League (WSL) decidiu manter até domingo toda a estrutura montada para o circuito mundial de ondas gigantes, na praia do Norte na Nazaré para um evento especial de "tow in". Apesar da prova do circuito mundial de surf de ondas gigantes ter terminado na sexta-feira, a direção decidiu não arredar pé da Nazaré dadas as previsões.

O evento especial "tow in" - em que os surfistas são levados com a ajuda de motas de água e têm apoio após surfarem as ondas gigantes - vai levar ao mar os melhores. Além de Garrett McNamara e Rodrigo Koxa, vão entrar na água este domingo surfistas portugueses como “António Silva, Nicolau von Rupp , João de Macedo, Alex Botelho, Hugo Vau”, confirma à Renascença Francisco Spinola, diretor-geral da WSL.

São surfistas que têm uma “preparação de meses e que aguentam 3 a 4 minutos debaixo de água sem respirar” explica Spinola.

“A partir das 7h30 da manhã e assim que começar a haver luz para surfar e até depois de almoço os melhores surfistas do mundo de ondas gigantes vão estar na Nazaré”, explica o também surfista Francisco Spinola, que refere que “as pessoas podem ir ver este espetáculo ao vivo” que considera “uma das coisas mais impressionantes que existe”.

Para quem não possa deslocar-se à Nazaré, o diretor-geral da WSL Portugal explica que a organização vai estar, a partir das 7h30 da manhã, a transmitir através do site o minuto a minuto do evento.

“A expectativa é que possam ser batidos alguns recordes mundiais de ondas gigantes”, afirma Francisco Spinola.

O responsável lembra que estes atletas dos mares têm além de “um treino físico, também um treino psicológico gigantesco” para avançarem para um Oceano Atlântico cheio de força. “Desengane-se quem acha que estes surfistas vêm aqui só porque são malucos ou têm atitude. Isto são horas e horas de treino. Estamos a falar de condições extremas, de risco de vida. Só mesmo os melhores dos melhores vão estar na Nazaré a surfar”, descreve Spinola em entrevista telefónica à Renascença a partir da Nazaré.

No mar este domingo estão alguns dos que na sexta-feira venceram a prova do circuito mundial de ondas gigantes ganha pelo sul-africano Grant “Twiggy” Baker. Entre eles estão os portugueses Alex Botelho e João de Macedo que terminaram nos quarto e quinto lugares, num dia em que o canhão da Nazaré gerou ondas que se aproximaram dos 15 metros.

Este domingo a massa de água pode superar os famosos 24 metros de onda surfada por McNamara e que colocou a Nazaré na rota das ondas gigantes e do mapa mundial de surf. Francisco Spinola explica que a razão para a espectativa quanto a este domingo prende-se com o facto de “haver uma tempestade muito grande no Atlântico Norte que está a mandar esta ondulação gigantesca e há um vento muito favorável porque é off-shore, de terra para o mar, que cria condições perfeitas para que essa ondulação entre ordenada. O mar vai estar muito lisinho com ondas muito grandes o que permite aos surfistas surfar mesmo ondas gigantes que de outra forma seria impossível”.

Resta esperar para ver como a natureza se irá comportar.