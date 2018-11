Portugal na final four da Liga das Nações. “Conseguimos o objetivo"

Rui Patrício: "Heróis fomos todos, pois todos lutámos para estar na 'final four'. Sabíamos que ia ser difícil, mais do que em Portugal, mas conseguimos o objetivo e isso é que importa. Tivemos muitas dificuldades em ter bola, a Itália pressionava muito bem. Não foi um grande jogo, mas conseguimos o que queríamos.

Ruben Neves: "A equipa teve capacidade de correr e lutar, mas não conseguimos compensar bem. Na segunda parte, estivemos melhor. Foi um jogo muito difícil e, nesses momentos, é preciso vontade extra e hoje foi muito isso: uma equipa italiana muito forte e com muita dinâmica e nós a ajustarmos como conseguíamos."

Mário Rui: "Eles jogaram bem entre as linhas, tivemos algumas dificuldades, na primeira parte, não estivemos bem, falámos disso ao intervalo, melhorámos na segunda parte. O mais importante foi mesmo a qualificação. Sabemos que a Itália e a Polónia são duas grandes seleções. A Itália melhorou muito desde o jogo de Lisboa. [Sobre possível regresso de Cristiano Ronaldo] É sempre mais fácil e mais simples ter o melhor do mundo, gostamos de poder contar com a sua presença."