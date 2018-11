650 mil pessoas já viram exposição de Joana Vasconcelos em Bilbao

Cerca de 650 mil pessoas viram, em apenas quatro meses, a exposição da artista portuguesa Joana Vasconcelos, no Museu Guggenheim de Bilbao.

A retrospetiva "Joana Vasconcelos: I'm your miror" tornou-se na quarta mostra com a maior média diária de visitantes desde a abertura do museu basco, em 1997.

A primeira exposição individual de uma artista portuguesa naquele museu teve também o quinto catálogo mais vendido do Guggenheim.

Os 30 trabalhos de Joana Vasconcelos serão agora apresentados no Museu de Serralves, no Porto, em 2019.