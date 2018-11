Rali do Algarve. Vitória e título para Armindo Araújo

O abandono de Ricardo Teodósio, na primeira passagem pela especial de Monchique, “matou” o interesse pela parte final do Rali Casinos do Algarve, com Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) a limitar-se a gerir a vantagem de que dispunha, para vencer a prova e garantir o quinto título nacional, sendo o primeiro piloto a fazê-lo.

Luís Ramalho, que o acompanhou ao longo do ano, estreia-se como campeão nacional de ralis, sendo o 22.º a alcançar o cetro.

Para Armindo Araújo “foi o concretizar um projeto que visava a conquista do campeonato, frente a adversários que estão a andar cada vez mais depressa e a disporem de melhor equipamento, fatores que nos obrigaram a um enorme esforço, recompensado com o título. É cedo para falar no futuro, mas vamos conversar com os nossos patrocinadores e procurar criar condições para em 2019 voltarmos à estrada para defender o título”.

Excelente segundo lugar do madeirense Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5), que mostrou que os pilotos insulares, tal como tinha sucedido, em anos anteriores, com o açoriano Ricardo Moura, podem nas provas continentais discutirem as primeiras posições.

Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) completou o pódio, à frente de José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), que viu a sua prova prejudicada por um pião e pelo furo, fatores sem os quais podia ter lutado pela vitória até ao fim.

Daniel Nunes (Peugeot 208 R2), que terminou em nono lugar, foi o vencedor entre os que tripularam carros de duas rodas motrizes e o espanhol Roberto Blach (Peugeot 208 R2) triunfou no Peugeot Rallycup Iberica, competição que teve seis provas, três em Espanha e três em Portugal, e que terminou no Algarve, onde os portugueses Diogo Gago e Pedro Antunes, que estavam na discussão pela vitória final, viram as suas esperanças esfumarem-se quando, ontem, foram obrigados a desistir, com problemas mecânicos.

Classificações

Rali

1.º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai i20 R5), 1.39’45,9”

2.º, Alexandre Camacho/Rui Rodrigues (Skoda Fabia R5), a 12,8”

3.º, Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5), a 16,2”

4.º, José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroen C3 R5), a 46,7”

5.º, Ondrej Bisaha/Petr Tesinsky (Ford Fiesta R5), a 1’07,1”

6.º, Pedro Almeida/Nuno Almeida (Ford Fiesta R5), a 3’44,2”

7.º, Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda Fabia R5), a 5’08,2”

8.º, Kevin Van Dejine/Hein A.W. Verschuuren (Ford Fiesta R5), a 6’04,4”

9.º, Daniel Nunes/Rui Raimundo (Peugeot 208 R2), a 8’54,5””

10.º, Sergei Remennik/Marina Danilova (Mitsubishi Lancer X), a 9’01,9”

CAMPEONATO

1.º, Armindo Araújo, 165,16 pontos

2.º, José Pedro Fontes, 128,93

3.º, Ricardo Teodósio, 114,68

4.º, Miguel Barbosa, 111,26

5.º, Pedro Meireles, 69

6.º, João Barros, 64,56

7.º, Pedro Almeida, 63

8.º, Ricardo Moura, 54,35

9.º, Carlos Vieira, 42

10.º, Daniel Nunes, 32