Chuva e vento fortes para o sul de Portugal

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa que o tempo vai piorar a partir das 18h00, mas em especial a partir das 21h00.

De acordo com o IPMA, a chuva vai agravar-se sobretudo nas zonas do litoral a sul do distrito de Setúbal, mas os distritos de Castelo Branco e Portalegre serão também afetados.

O mau tempo veio para ficar, pelo menos, até domingo de manhã, indica a meteorologista Madalena Rodrigues.

“Espera-se precipitação forte, também rajadas de vento no litoral a sul de Lisboa, especialmente Setúbal, Leiria, Beja e Faro. Estamos a prever rajadas na ordem dos 80 quilómetros/hora”, disse.

Está também prevista agitação marítima com vagas de 6 metros até ao final do dia de domingo.