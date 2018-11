Título por decidir no Rali da Austrália

Quando faltam 83,96 km, divididos por seis especiais, naquela que é mais extensa das últimas etapas da temporada, a questão do título do Rali da Austrália continua por decidir.

Sabendo que só a vitória lhe interessa, mesmo podendo não ser suficiente, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) comanda a prova, “protegido” pelo finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), com o neo-zelandês Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupé WRC) a completar o pódio.

Com o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) num discreto sexto lugar, a quase um minuto do finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC), e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) num distante oitavo posto, Ott Tanak, que tem tudo para ganhar o rali, naquela que será a sua quinta vitória do ano, poderá perder o título, por um ponto, mesmo que vença a Power Stage.

Por sua vez, para revalidar o título, o francês precisa de manter o lugar que ocupa, o que sucederá, sem dificuldade, uma vez que o inglês Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) não o irá “atacar”, e esperar pontuar na “Power Stage”, para aumentar a diferença pontual para o vice-campeão.

De assinalar que o norueguês Mads Ostberg (Citroen C3 WRC), que partiu para a segunda etapa no comando da prova, não resistiu ao ataque dos homens da Toyota, caiu para quarto e reconheceu a eficácia dos carros da marca nipónica.

Se nada de anormal acontecer, situação que é sempre possível suceder num rali, Ott Tanak vencerá a prova australiana e Sébastien Ogier conquistará o sexto título consecutivo, num final de prova que terá lugar durante a noite e madrugada em Portugal.

Classificação no final da 2.ª etapa

1.º, Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota Yaris WRC), 2.07’52,0”

2.º, Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla (Toyota Yaris WRC), a 21,9”

3.º, Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC), a 26,3”

4.º, Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroen C3 WRC), a 46,6”

5.º, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC), a 50,4”

6.º, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC), a 1’44,8”

7.º, Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC), a 2,04,6”

8.º, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC), a 2’35,2”

9.º, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC), a 2’49,0”

10.º, Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 WRC), a 6’16,8”