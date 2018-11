"Chuvas de lama" e fraca qualidade do ar podem afetar país este sábado

A Agência Portuguesa do Ambiente alerta que Portugal continental está sob a influência de uma massa de ar "de fraca qualidade" proveniente do norte de África, com maior expressão entre as regiões do Algarve e Lisboa.

Prevê-se para sábado a continuação destas condições, com progressão a todo o território.

A Agência do Ambiente antecipa uma situação de fraca qualidade do ar que, em caso de ocorrência de precipitação, poderá dar origem às denominadas 'chuvas de lama'".

A situação pode ser perigosa para a saúde.