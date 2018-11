Jornal diz que CIA conclui que foi príncipe herdeiro a mandar matar jornalista

A CIA conclui que foi o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul. A informação, que aponta o dedo a Mohammed bin Salman, está a ser avançada pelo jornal Washington Post.

Esta notícia contraria a posição do Governo saudita que sempre garantiu que não havia autoridades do país envolvidas no caso.

Autoridades norte-americanas estão a levar a sério este relatório dos serviços secretos norte-americanos, mas a confirmar-se pode complicar as ligações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, dois aliados.

Não há, para já, reações a esta informação do Washington Post, que aponta a relatório da CIA.